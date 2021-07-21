Simge Sağın’dan cüretkar pozlar! Siyah bikinisi ile sere serpe uzandı iddialı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Simge Sağın'dan cüretkar pozlar! Tekne turuna çıkan 39 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge Sağın, siyah bikinisi ile verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sağın'ın alev emojileri ile birlikte 'Yaz' notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Bikinisi ile oldukça iddialı pozlar veren ünlü şarkıcının paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Simge Sağın'ın olay olan o paylaşımı...
21.07.2021 17:51
- Son Güncelleme: 21.07.2021 18:37
Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı Simge Sağın, tekne turuna çıktı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Sağın, tekne pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.