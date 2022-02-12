Simge Sağın yine çok iddialı! Sütyensiz giydiği saten üstüyle boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya onu konuştu
Simge Sağın yine çok iddialı! Son dönemlerde verdiği konserlerle sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, şimdi ise yeni teklisi Kısaca ile gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Kısaca adlı şarkısını video klibi ile müzikseverlerin beğenisine sundu. Sağın büyük ses getiren klibinin yayınlanmadan önce yaptığı paylaşımla ise dikkat çekti. Sütyensiz giydiği saten üstüyle kamera karşısına geçen şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
12.02.2022 00:34
- Son Güncelleme: 12.02.2022 00:34
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam Kısaca adlı yeni teklisini video klibi ile müzikseverlerin beğenisine sundu.