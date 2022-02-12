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Haberler Magazin Simge Sağın yine çok iddialı! Sütyensiz giydiği saten üstüyle boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya onu konuştu

Simge Sağın yine çok iddialı! Sütyensiz giydiği saten üstüyle boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya onu konuştu

Simge Sağın yine çok iddialı! Son dönemlerde verdiği konserlerle sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, şimdi ise yeni teklisi Kısaca ile gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Kısaca adlı şarkısını video klibi ile müzikseverlerin beğenisine sundu. Sağın büyük ses getiren klibinin yayınlanmadan önce yaptığı paylaşımla ise dikkat çekti. Sütyensiz giydiği saten üstüyle kamera karşısına geçen şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

12.02.2022 00:34 - Son Güncelleme: 12.02.2022 00:34
Simge Sağın yine çok iddialı! Sütyensiz giydiği saten üstüyle boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam Kısaca adlı yeni teklisini video klibi ile müzikseverlerin beğenisine sundu.

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Simge Sağın yine çok iddialı! Sütyensiz giydiği saten üstüyle boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya onu konuştu

Sağın büyük ses getiren klibinin yayınlanmadan önce yaptığı paylaşımla ise dikkat çekti.

Simge Sağın yine çok iddialı! Sütyensiz giydiği saten üstüyle boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya onu konuştu

Sütyensiz giydiği saten üstüyle kamera karşısına geçen şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Simge Sağın yine çok iddialı! Sütyensiz giydiği saten üstüyle boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü şarkıcının iddialı pozu, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek yorum yağmuruna tutuldu.

Simge Sağın yine çok iddialı! Sütyensiz giydiği saten üstüyle boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya onu konuştu

Sağın'ın paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Şarkıcının pozunu ilk beğenenlerden biri Deniz Seki olurken Gülşah Saraçoğlu "Olay güzel fotoğraf" yorumunda bulundu.

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