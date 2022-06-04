Simge Sağın yatak odası paylaşımı çok konuşuldu! Gören Serenay Sarıkaya sandı! İddialı pozuna tepki yağdı “Hiç giyme bundan iyi”
Simge Sağın yatak odası paylaşımı çok konuşuldu! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde kendine yer bulmuştu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Dekolteli mayosuyla yatak odasında poz veren Sağın'ı gören, oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benzeterek "Serenay sandım" yorumunda bulundu. Öte yandan iddialı pozuyla takipçilerinin karşısına çıkan şarkıcıya tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hiç giyme bundan iyi" ifadelerini kullandı. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o paylaşımı...
04.06.2022 23:47 - Son Güncelleme: 04.06.2022 23:47
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserlerinde tercih ettiği iddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettirmişti.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, Sağın'ı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benzeterek "Serenay sandım" yorumunda bulundu.