Simge Sağın kırmızılar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran dar kıyafetiyle şov yaptı sosyal medya onu konuştu
Simge Sağın kırmızılar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam sahne aldığı etkinlikte verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Sahne için vücudunu saran kırmızı bir kıyafet tercih eden şarkıcı, peş peşe yayınladığı pozlarla sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Simge Sağın'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
15.11.2021 20:42
- Son Güncelleme: 15.11.2021 20:42
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam sahne aldığı etkinlikte verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı.
Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Simge Sağın için "Yaktın buraları", "Sosyal medya alev aldı", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumları yapıldı.