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Simge Sağın kırmızılar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran dar kıyafetiyle şov yaptı sosyal medya onu konuştu

Simge Sağın kırmızılar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam sahne aldığı etkinlikte verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Sahne için vücudunu saran kırmızı bir kıyafet tercih eden şarkıcı, peş peşe yayınladığı pozlarla sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Simge Sağın'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

15.11.2021 20:42 - Son Güncelleme: 15.11.2021 20:42
Simge Sağın kırmızılar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran dar kıyafetiyle şov yaptı sosyal medya onu konuştu

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam sahne aldığı etkinlikte verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Simge Sağın kırmızılar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran dar kıyafetiyle şov yaptı sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sağın, vücudunu saran kırmızı kostümüyle verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı.

Simge Sağın kırmızılar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran dar kıyafetiyle şov yaptı sosyal medya onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Simge Sağın kırmızılar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran dar kıyafetiyle şov yaptı sosyal medya onu konuştu

Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Simge Sağın için "Yaktın buraları", "Sosyal medya alev aldı", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumları yapıldı.

Simge Sağın kırmızılar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran dar kıyafetiyle şov yaptı sosyal medya onu konuştu

İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

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