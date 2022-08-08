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Haberler Magazin Simge Sağın iç çamaşırlarıyla yatak odasından paylaştı! Yetmedi sere serpe uzanarak yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu

Simge Sağın iç çamaşırlarıyla yatak odasından paylaştı! Yetmedi sere serpe uzanarak yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu

Simge Sağın iç çamaşırlarıyla yatak odasından paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan Simge Sağın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, ilk olarak iç çamaşırıyla yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Art arda paylaşımlarda bulunan Sağın, daha sonra ise dekolteli siyah mayosu ve yarım çoraplarıyla sere serpe uzanarak yeni yaşını kutladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o pozları...

08.08.2022 18:05 - Son Güncelleme: 08.08.2022 18:05
Simge Sağın iç çamaşırlarıyla yatak odasından paylaştı! Yetmedi sere serpe uzanarak yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu

Yaz konserlerine son sürat devam eden Simge Sağın, iddialı kostümlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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Simge Sağın iç çamaşırlarıyla yatak odasından paylaştı! Yetmedi sere serpe uzanarak yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Simge Sağın iç çamaşırlarıyla yatak odasından paylaştı! Yetmedi sere serpe uzanarak yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu, ilk olarak iç çamaşırıyla yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Simge Sağın iç çamaşırlarıyla yatak odasından paylaştı! Yetmedi sere serpe uzanarak yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu

Art arda paylaşımlarda bulunan Sağın, daha sonra ise dekolteli siyah mayosu ve yarım çoraplarıyla sere serpe uzanarak yeni yaşını kutladı.

Simge Sağın iç çamaşırlarıyla yatak odasından paylaştı! Yetmedi sere serpe uzanarak yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu, uzanarak verdiği poz şu notu ekledi: "Bugün benim doğum günüm! Ve bu özel günümde sizinle kapak fotoğrafımı paylaşmak istedim..."

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