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Haberler Magazin Simge Sağın göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Derin yırtmacıyla döktürdü dans şovuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Simge Sağın göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Derin yırtmacıyla döktürdü dans şovuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Simge Sağın göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Konserlerine hız kesmeden devam eden Simge Sağın, sahne performanslarının yanı sıra tercih ettiği kostümlerle de sık sık adından söz ettirdi. Son olarak gümüş rengi derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sağın, iddialı kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu. Konserden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine gündem olan Sağın'ın iddialı kostümüyle sahnede yaptığı dans ise çok konuşuldu. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı sallayan sahne kıyafeti...

16.11.2021 20:43 - Son Güncelleme: 16.11.2021 20:49
Simge Sağın göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Derin yırtmacıyla döktürdü dans şovuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, son sahnesinde tercih ettiği kıyafetle olay oldu.

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Simge Sağın göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Derin yırtmacıyla döktürdü dans şovuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı gümüş rengi bir kıyafetle sahne alan Sağın'ın konser görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Simge Sağın göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Derin yırtmacıyla döktürdü dans şovuyla sosyal medyayı yıktı geçti

İddialı kostümüyle sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Sağın, adeta Instagram'ı salladı.

Simge Sağın göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Derin yırtmacıyla döktürdü dans şovuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Ünlü şarkıcı için "Simge dekoltede sınır tanımıyor", "Abla yaktın buraları" yorumları yapıldı.

Simge Sağın göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Derin yırtmacıyla döktürdü dans şovuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadar açmaya gerek var mı?", "Sesin zaten güzel, dikkat çekmek için bu kıyafetlere ihtiyacın yok" gibi yorumlar yaparak ünlü şarkıcının iddialı kostümünü eleştirdi.

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