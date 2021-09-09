Simge Sağın dekolteli saten elbisesini giydi kep atmaya gitti! Üniversiteden mezun olan Simge Sağın bakın kaç yaşında çıktı

Yıllar sonra ara verdiği üniversitesinden mezun olan şarkıcı, bugün kep atma törenine katıldı. Kep töreni için göğüs dekolteli saten bir elbise tercih eden Sağın, kep töreni sonrası bir konser vererek öğrenci arkadaşlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.