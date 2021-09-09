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Haberler Magazin Simge Sağın dekolteli saten elbisesini giydi kep atmaya gitti! Üniversiteden mezun olan Simge Sağın bakın kaç yaşında çıktı

Simge Sağın dekolteli saten elbisesini giydi kep atmaya gitti! Üniversiteden mezun olan Simge Sağın bakın kaç yaşında çıktı

Simge Sağın dekolteli saten elbisesini giydi kep atmaya gitti! Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Yıllar sonra ara verdiği üniversitesinden mezun olan şarkıcı, bugün kep atma törenine katıldı. Törenden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Sağın'ın derin dekolteli saten elbisesi de dikkat çekti. Öte yandan ünlü şarkıcının yaşı merak konusu oldu. Sağın'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Simge Sağın kaç yaşındaymış...

09.09.2021 22:50 - Son Güncelleme: 09.09.2021 23:02
Simge Sağın dekolteli saten elbisesini giydi kep atmaya gitti! Üniversiteden mezun olan Simge Sağın bakın kaç yaşında çıktı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı.

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Simge Sağın dekolteli saten elbisesini giydi kep atmaya gitti! Üniversiteden mezun olan Simge Sağın bakın kaç yaşında çıktı

Kalan iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge uzaktan eğitimini tamamlamış oldu.

Simge Sağın dekolteli saten elbisesini giydi kep atmaya gitti! Üniversiteden mezun olan Simge Sağın bakın kaç yaşında çıktı

Yıllar sonra ara verdiği üniversitesinden mezun olan şarkıcı, bugün kep atma törenine katıldı. Kep töreni için göğüs dekolteli saten bir elbise tercih eden Sağın, kep töreni sonrası bir konser vererek öğrenci arkadaşlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.

Simge Sağın dekolteli saten elbisesini giydi kep atmaya gitti! Üniversiteden mezun olan Simge Sağın bakın kaç yaşında çıktı

Sosyal medya hesabında törenden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcıya takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Simge Sağın dekolteli saten elbisesini giydi kep atmaya gitti! Üniversiteden mezun olan Simge Sağın bakın kaç yaşında çıktı

Öte yandan üniversiteden mezun olan Simge Sağın'ın yaşı da merak konusu oldu. İşte Simge Sağın başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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