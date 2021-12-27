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Haberler Magazin Simge Sağın dekoltede sınır tanımadı! Hem süper minisi hem derin yırtmacı çok konuşuldu ‘Kostümünü giymeyi unutmuşsun’

Simge Sağın dekoltede sınır tanımadı! Hem süper minisi hem derin yırtmacı çok konuşuldu ‘Kostümünü giymeyi unutmuşsun’

Simge Sağın dekoltede sınır tanımadı! 'Mış Mış', 'Üzülmedin mi', 'Öpücem' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Simge Sağın, performansının yanı sıra sahne kıyafetleriyle de sık sık adından söz etmişti. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Sağın, son konserinde tercih ettiği elbiselerle yine çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Sağın, ilk olarak siyah süper mini elbisesi ile verdiği pozları yayınladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan şarkıcı, daha sonra ise derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu. Yoğun ilgi gören paylaşımlar, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o kıyafetleri...

27.12.2021 21:14 - Son Güncelleme: 27.12.2021 21:14
Simge Sağın dekoltede sınır tanımadı! Hem süper minisi hem derin yırtmacı çok konuşuldu ‘Kostümünü giymeyi unutmuşsun’

Şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra konserde tercih ettiği kıyafetleriyle de adından söz ettiren Simge Sağın, yeşil ve siyah elbiseleriyle yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Simge Sağın dekoltede sınır tanımadı! Hem süper minisi hem derin yırtmacı çok konuşuldu ‘Kostümünü giymeyi unutmuşsun’

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, önce süper mini siyah elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Simge Sağın dekoltede sınır tanımadı! Hem süper minisi hem derin yırtmacı çok konuşuldu ‘Kostümünü giymeyi unutmuşsun’

Ünlü şarkıcının sahnede verdiği pozları art arda yayınladığı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Simge Sağın dekoltede sınır tanımadı! Hem süper minisi hem derin yırtmacı çok konuşuldu ‘Kostümünü giymeyi unutmuşsun’

Sağın daha sonra ise kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesi ile paylaşımda bulundu. Derin göğüs ve sırt dekoltesi de bulunan elbise, şarkıcının bir önceki kıyafeti kadar dikkat çekti.

Simge Sağın dekoltede sınır tanımadı! Hem süper minisi hem derin yırtmacı çok konuşuldu ‘Kostümünü giymeyi unutmuşsun’

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Ünlü oyuncunun art arda yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Sağın'ın paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.

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