Simge Sağın dekoltede sınır tanımadı! Hem süper minisi hem derin yırtmacı çok konuşuldu ‘Kostümünü giymeyi unutmuşsun’
Simge Sağın dekoltede sınır tanımadı! 'Mış Mış', 'Üzülmedin mi', 'Öpücem' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Simge Sağın, performansının yanı sıra sahne kıyafetleriyle de sık sık adından söz etmişti. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Sağın, son konserinde tercih ettiği elbiselerle yine çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Sağın, ilk olarak siyah süper mini elbisesi ile verdiği pozları yayınladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan şarkıcı, daha sonra ise derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu. Yoğun ilgi gören paylaşımlar, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o kıyafetleri...
27.12.2021 21:14
- Son Güncelleme: 27.12.2021 21:14
Şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra konserde tercih ettiği kıyafetleriyle de adından söz ettiren Simge Sağın, yeşil ve siyah elbiseleriyle yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.