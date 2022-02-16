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Haberler Magazin Simge Sağın dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! Paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İddialı pozuyla olay oldu

Simge Sağın dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! Paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İddialı pozuyla olay oldu

Simge Sağın dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! İddialı sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram sayfasında paylaştığı son fotoğrafla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Sağın, dantelli geceliği ve sabahlığıyla uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisini sundu. İddialı paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düşen şarkıcı, güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...

16.02.2022 00:45 - Son Güncelleme: 16.02.2022 00:45
Simge Sağın dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! Paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İddialı pozuyla olay oldu

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Simge Sağın, özellikle iddialı sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Simge Sağın dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! Paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İddialı pozuyla olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, şimdi ise Intagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla gündeme geldi.

Simge Sağın dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! Paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İddialı pozuyla olay oldu

Sağın, dantelli geceliği ve sabahlığıyla uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisini sundu.

Simge Sağın dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! Paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İddialı pozuyla olay oldu

İddialı paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düşen şarkıcının fotoğrafı birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Simge Sağın dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! Paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İddialı pozuyla olay oldu

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, binlerce yorum ve beğeni aldı. Güzelliğiyle beğeni toplayan şarkıcıya sevenleri iltifat yağdırdı.

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