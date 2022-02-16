Simge Sağın dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! Paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İddialı pozuyla olay oldu
Simge Sağın dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! İddialı sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram sayfasında paylaştığı son fotoğrafla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Sağın, dantelli geceliği ve sabahlığıyla uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisini sundu. İddialı paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düşen şarkıcı, güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...
16.02.2022 00:45
- Son Güncelleme: 16.02.2022 00:45
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Simge Sağın, özellikle iddialı sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.