Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı hayranlarını korkuttu! İşte sağlık durumu…

Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı hayranlarını korkuttu! Amerika seyahatine çıkan ünlü şarkıcı Simge Sağın, dönüşte beklenmedik bir olay yaşadı. Uçak yolculuğu sırasında rahatsızlanan ünlü şarkıcı, yapılan ilk müdahalenin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan şarkıcıya, koronavirüs şüphesiyle yapılan test negatif çıktı. İşte Simge Sağın'ın sağlık durumu…

22.05.2021 20:48 - Son Güncelleme: 22.05.2021 20:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





