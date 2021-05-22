Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı hayranlarını korkuttu! İşte sağlık durumu…
Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı hayranlarını korkuttu! Amerika seyahatine çıkan ünlü şarkıcı Simge Sağın, dönüşte beklenmedik bir olay yaşadı. Uçak yolculuğu sırasında rahatsızlanan ünlü şarkıcı, yapılan ilk müdahalenin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan şarkıcıya, koronavirüs şüphesiyle yapılan test negatif çıktı. İşte Simge Sağın'ın sağlık durumu…
22.05.2021 20:48
- Son Güncelleme: 22.05.2021 20:54
ABD seyahati dönüşünde yolculuk sırasında rahatsızlanan Simge Sağın, uçakta yapılan ilk müdahalenin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan Simge Sağın'a koronavirüs şüphesiyle yapılan test negatif çıktı.
Ünlü şarkıcının havalimanında yediği yemek sebebiyle zehirlendiği belirtilirken kanındaki mikrobun azaltılmaya çalışıldığı öğrenildi.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Simge Sağın'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ise şarkıcının doktoru Opr. Dr. Serdar Demiral'dan geldi.
Simge Sağın'ın tedaviye cevap verdiği belirten Opr. Dr. Serdar Demiral, "Hastamız Simge Sağın, yoğun bulantı- kusmaya bağlı dehidratasyon nedeniyle takip ve tedavi altındadır" şeklinde konuştu.