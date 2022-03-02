Vav TV İzle
Haberler Magazin Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği evinden paylaştı! İp askılı geceliğiyle hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi! Pencere önünde şov yaptı

Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği evinden paylaştı! İp askılı geceliğiyle hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi! Pencere önünde şov yaptı

Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği evinden paylaştı! Galata'ya taşınan ünlü şarkıcı Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği öğrenildiği yeni eviyle gündem olmuştu. İstanbul manzarasına sahip olan evinden yeni bir paylaşım yaptı. İp askılı geceliğiyle kamera karşısına geçen Sağın, pencere önünde verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Hem göğüs dekoltesi veren ünlü şarkıcının pozları, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan iddialı pozları...

02.03.2022 01:09 - Son Güncelleme: 02.03.2022 01:39
Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği evinden paylaştı! İp askılı geceliğiyle hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi! Pencere önünde şov yaptı

Simge Sağın, 2020'de Göksu Evleri'nde kiracısı olduğu, orman manzaralı çatı dubleksini 1.5 milyon TL'ye almıştı. İçini de 280 bin TL masraf yaparak değiştirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği evinden paylaştı! İp askılı geceliğiyle hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi! Pencere önünde şov yaptı

2021 yazından bu yana 70'in üzerinde konser veren popçu adres değiştirdi. Posta'nın haberine göre; Galata'da ilk görüşte aşık olduğu deniz manzaralı, dubleks daireye taşınan Sağın, aylık 20 bin TL'ye kiraladığı daireyi satın almak istediği öğrenildi.

Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği evinden paylaştı! İp askılı geceliğiyle hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi! Pencere önünde şov yaptı

Yeni eviyle gündem olan Simge Sağın'dan iddialı pozlar geldi. Evinden paylaşım yapan Sağın, pencere önünde verdiği pozları "İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı" notuyla paylaştı.

Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği evinden paylaştı! İp askılı geceliğiyle hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi! Pencere önünde şov yaptı

İp askılı geceliğiyle kamera karşısına geçen Sağın'ın pencere önünde verdiği iddialı pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği evinden paylaştı! İp askılı geceliğiyle hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi! Pencere önünde şov yaptı

Hem göğüs dekoltesi veren ünlü şarkıcıya adeta sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

SON DAKİKA