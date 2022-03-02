Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği evinden paylaştı! İp askılı geceliğiyle hem sırt hem göğüs dekoltesi verdi! Pencere önünde şov yaptı
Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği evinden paylaştı! Galata'ya taşınan ünlü şarkıcı Simge Sağın 20 bin TL kira ödediği öğrenildiği yeni eviyle gündem olmuştu. İstanbul manzarasına sahip olan evinden yeni bir paylaşım yaptı. İp askılı geceliğiyle kamera karşısına geçen Sağın, pencere önünde verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Hem göğüs dekoltesi veren ünlü şarkıcının pozları, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan iddialı pozları...
02.03.2022 01:09 - Son Güncelleme: 02.03.2022 01:39
Simge Sağın, 2020'de Göksu Evleri'nde kiracısı olduğu, orman manzaralı çatı dubleksini 1.5 milyon TL'ye almıştı. İçini de 280 bin TL masraf yaparak değiştirmişti.
Yeni eviyle gündem olan Simge Sağın'dan iddialı pozlar geldi. Evinden paylaşım yapan Sağın, pencere önünde verdiği pozları "İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı" notuyla paylaştı.