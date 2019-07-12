Simge Sağın sarışın haliyle sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu yeni haliyle bakın kime benzetildi...
Simge Sağın imaj değişikliğine gitti. 37 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz gün yeni halini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni şarkısıyla kendinden sıkça söz ettiren Simge yeni imajı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bayramda çıkaracağı yeni şarkısı için radikal bir değişikliğe giden Simge, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajı ile ilk kez geçtiğimiz gün sevenlerinin karşısına çıkan Simge'nin yeni saçları çok beğenildi. Yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue'a benzetilen Simge, bu cesur kararıyla büyük beğeni topladı. Simge, yüzlerce aldığı mesajla günün en konuşulanlarından oldu.
Simge Sağın imaj değişikliğine gitti. 37 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz gün yeni halini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni şarkısıyla kendinden sıkça söz ettiren Simge yeni imajı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bayramda çıkaracağı yeni şarkısı için radikal bir değişikliğe giden Simge, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajı ile ilk kez geçtiğimiz gün sevenlerinin karşısına çıkan Simge'nin yeni saçları çok beğenildi. Yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue'a benzetilen Simge, bu cesur kararıyla büyük beğeni topladı. Simge, yüzlerce aldığı mesajla günün en konuşulanlarından oldu. Simge Sağın kimdir? İşte Simge Sağın'ın son hali...
SİMGE SAĞIN KİMDİR?
Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı birEP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.
Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.