Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Hadise’nin annesini görenler şaştı kaldı! Mehmet Dinçerler’in kayınvalidesine bakın! Ne zaman aileye girecek?

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra hızlıca Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlayan Hadise sevgilisinin evlilik teklifine de aynı hızla 'Evet' cevabı verdi. Kısa sürede Dinçerler'in ailesine de giren ünlü şarkıcı şimdilerde evini diziyor. Bir yandan da düğünü için hazırlıklar yapan Hadise geçtiğimiz günlerde de annesi ve kız kardeşi ile birlikte Mehmet Dinçerler'in kardeşinin düğününe katıldı. Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in ailesi ile bir araya gelmesinin ardından hayranları bu kez de Mehmet Dinçerler'i Hadise'nin ailesi ile birlikte görmek istiyor.