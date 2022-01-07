Şimdilerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Biran Damla Yılmaz’ın eski fotoğrafları olay oldu! Kırgın Çiçekler’in Eylül’üydü! Özellikle dişleri...

Son dönemlerin en popüler oyuncularından Biran Damla Yılmaz'ın eski hali gündeme geldi. Hakkında estetik olduğu yönünde iddialar ortaya atılan genç oyuncunun eski fotoğraflarında yüzündeki kilolar dikkat çekti. Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide başrol oyuncuları arasında yer alan Yılmaz'ın o dönemlerdeki haliyle şimdiki hali arasındaki fark sosyal medyada çok konuşuldu. 24 yaşındaki oyuncunun eski ve yeni fotoğrafları magazin dünyasını çalkaladı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın dilden dile dolaşan o eski fotoğrafları...