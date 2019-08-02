Sıla'nın Bodrum'daki villasını jandarma bastı! Hazer Amani ve 6 arkadaşıyla...

Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını geçtiğimiz gün itiraf etti. Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla adliyeye başvuran şarkıcı Sıla, olayın ardından kısa bir süre sonra ünlü şef Hazer Amani ile Beşiktaş'ta bir aracın içerisinde sarmaş dolaş görüntülenmiş, ikiliden Amani ise arkadaş olduklarını ve bir proje hakkında konuşmak için buluştuklarını dile getirmişti. O zamanlar evli olan Hazer Amani ile Sıla'nın birlikte olduğuna yönelik iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.