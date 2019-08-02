Sıla'nın Bodrum'daki villasını jandarma bastı! Hazer Amani ve 6 arkadaşıyla...
Sıla, geçtiğimiz Ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile bir araçta sarmaş dolaş görüntülenmişti. Önceki gün yasak aşkı Hazer Amani hakkında itirafta bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu, her yaz Bodrum Bitez'de kiraladığı villasında sevgilisiyle kalıyordu. Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile Bodrum'dakİ villada arkadaşlarına parti verdi. Ancak gürültü ve yüksek sesli müzik komşuları çileden çıkardı. Şikayet üzerine villaya gece yarısı jandarma ekipleri geldi. Sıla, Hazer Amani ve 6 arkadaşlarının ifadesi alındı.
Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını geçtiğimiz gün itiraf etti. Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla adliyeye başvuran şarkıcı Sıla, olayın ardından kısa bir süre sonra ünlü şef Hazer Amani ile Beşiktaş'ta bir aracın içerisinde sarmaş dolaş görüntülenmiş, ikiliden Amani ise arkadaş olduklarını ve bir proje hakkında konuşmak için buluştuklarını dile getirmişti. O zamanlar evli olan Hazer Amani ile Sıla'nın birlikte olduğuna yönelik iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Sıla Gençoğlu, Bodrum Bitez'de orman içinde gözlerden uzak bir ev kiraladı. Gençoğlu'nun evine, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Amani geldi.
Aylar önce Sıla'yla aynı arabada görüntülendikten sonra eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşanan Amani, Bodrum'da gazetecilerin takibinde olduğunu anlayınca panik yaşadı.