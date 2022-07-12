Sıla Türkoğlu mini şortuyla paylaştı! 5’te 5! Sosyal medya ikiye bölünde ’Favoriniz hangisi?’ Gülsim Ali’nin tahtına oturacağı iddia edilmişti!

Emanet dizisinin Seher'i Sıla Türkoğlu, sette mobbinge uğradığı ve zor şartlar altında çalıştırıldığını açıklayarak diziden ayrıldığını duyurmuştu. Ardından Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakterinin hikayesinin bitmesiyle diziden ayrılan Gülsim Ali'nin tahtına oturacağı konuşuldu. Ünlü oyuncudan bir açıklama gelmezken yeni projesi merakla bekleniyor. Dizide Yaman karakterini canlandıran rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile ilişki yaşayan güzel oyuncu birlikteliklerini de sonlandırmıştı. Son olarak Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı, görüntülendi. Şimdilerde yazın tatilini çıkartan Sıla Türkoğlu'dan yeni paylaşım geldi.