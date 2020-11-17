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Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Şok iddiaların ardından günler sonra ilk açıklama geldi...

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma iddialarına bir yenisi daha eklendi ve bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan Hazer ile Sıla'nın evlerini ayırdığı hatta boşanma noktasına geldiğiydi. Magazin camiasının konuştuğu boşanma iddiasında taraflardan günler sonra açıklama geldi. Peki, Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? İşte gelen ilk açıklama...

17.11.2020 10:01 - Son Güncelleme: 17.11.2020 10:25
Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Şok iddiaların ardından günler sonra ilk açıklama geldi...

Bu yıl ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani'nin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgili ortaya birkaç iddia atıldı. İddiaya göre Sıla ile Hazer Amani'nin evliliğinde kriz yaşanıyordu ve boşanma aşamasına gelmişlerdi. Ünlü şarkıcı Sıla'nın menajeri ile ünlü şef Hazer Amani boşanacakları yönündeki iddialara açıklık getirdi. İşte detaylar!

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Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Şok iddiaların ardından günler sonra ilk açıklama geldi...

Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcının eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu'yla görüşmesi "boşanacaklar" dedikodularına neden oldu.

Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Şok iddiaların ardından günler sonra ilk açıklama geldi...

Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.

Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Şok iddiaların ardından günler sonra ilk açıklama geldi...

Bir başka iddia ise Sıla'nın yakın arkadaşlarının bu evliliği bitirmesi için şarkıcıya telkinlerde bulunması oldu. Çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.

Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Şok iddiaların ardından günler sonra ilk açıklama geldi...

Ünlü şef, ayrılık iddialarını kabul etmeyerek "Bugün doğum günüm. Bunlar çok saçma" açıklamasını yaptı.

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