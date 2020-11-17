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Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Şok iddiaların ardından günler sonra ilk açıklama geldi...

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma iddialarına bir yenisi daha eklendi ve bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan Hazer ile Sıla'nın evlerini ayırdığı hatta boşanma noktasına geldiğiydi. Magazin camiasının konuştuğu boşanma iddiasında taraflardan günler sonra açıklama geldi. Peki, Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? İşte gelen ilk açıklama...

17.11.2020 10:01 - Son Güncelleme: 17.11.2020 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





