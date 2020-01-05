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Sık durun, onlarca yıldır gözden kaçtı! Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Yeşilçam filmleri Türk sinema tarihinin en önemli yapıtları arasına girmiştir. Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Fakat yapılan hataları fark edemedik. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. Tabi sadece o da değil. İçlerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı pek çok film de hatalara barındırıyor. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.


05.01.2020 12:28 - Son Güncelleme: 05.01.2020 12:28
Sık durun, onlarca yıldır gözden kaçtı! Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. Tabi sadece o da değil. İçlerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı pek çok film de hatalara barındırıyor. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

Sık durun, onlarca yıldır gözden kaçtı! Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Cengiz Han'ın hazinesini arayan Karaoğlan'ın macerasını anlatan Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi.

Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.

Sık durun, onlarca yıldır gözden kaçtı! Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Buna göre, en güvendiği adamları Tokta ve Otsukarcı'ya hazineyi kendisiyle birlikte gömmelerini ve başında nöbet tutmalarını söyler.

Sık durun, onlarca yıldır gözden kaçtı! Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Tokta, Otsukarcı'ya ihanet ederek hazineye tek başına sahip olmak ister. Hazineye ulaşabilmek için bütün obayı yerle bir eden Tokta, Otsukarcı'nın karısını öldürür ve oğlu Karaoğlan'ı kaçırır.

Sık durun, onlarca yıldır gözden kaçtı! Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Tesadüfen bir hancı tarafından ele geçirilen Karaoğlan, büyüdüğünde hem annesinin intikamı alacak hem de hazineye kavuşacaktır.

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