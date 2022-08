Sihirli Annem'in Tuğçesi'ydi! Damla Ersubaşı iki kez boşandığı eski eşine sözleri şoke etti! Önce yanağını sıktı sonra 'Sevgilin kızmasın'...

Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'den ihanet ve şiddet iddiasıyla boşanmıştı. Boşanan çift daha sonra tekrar evlenme kararı almasına rağmen bu evlilikte pek uzun sürmedi ve çift geçtiğimiz aylar da ayrıldı. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı iki kızının babası olan eski eşi Mustafa Can Keser'in yanağından makas aldığı anları Instagram'dan paylaştı. Söyledikleriyle gündem haline gelen videonun ardından takipçiler de yorum yapmakta geç kalmadı. İşte konu hakkında merak edilenler...