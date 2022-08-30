Sihirli Annem'in Tuğçesi'ydi! Damla Ersubaşı iki kez boşandığı eski eşine sözleri şoke etti! Önce yanağını sıktı sonra 'Sevgilin kızmasın'...
Bir küs bir barışık olduğu eski eşiyle videosunu paylaşan Damla Ersubaşı büyük tepki çekti. İki kızının babası olan eski eşi Mustafa Can Keser'in yanağından makas alarak 'sevgilin kızmasın' ifadelerini kullandıktan sonra takipçilerden yorumlar gecikmedi! İşte detaylar...
Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'den ihanet ve şiddet iddiasıyla boşanmıştı. Boşanan çift daha sonra tekrar evlenme kararı almasına rağmen bu evlilikte pek uzun sürmedi ve çift geçtiğimiz aylar da ayrıldı. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı iki kızının babası olan eski eşi Mustafa Can Keser'in yanağından makas aldığı anları Instagram'dan paylaştı. Söyledikleriyle gündem haline gelen videonun ardından takipçiler de yorum yapmakta geç kalmadı. İşte konu hakkında merak edilenler...
Sihirli annem dizisi ile büyük bir üne kavuşan Damla Ersubaşı aradan yıllar geçmesine rağmen sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Ersubaşı ihanet ve şiddet iddiasıyla Mustafa Can Keser ile boşanmasının ardından tekrar bir araya gelmesi büyük tepki çekmişti. İkinci kez boşanan Ersubaşı'nın son paylaşımı ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
'SEVGİLİN KIZMASIN'
Estetikli haliyle gündemden düşmeyen Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaşarak "Tık diyorum doğdu güneşim. Sevgilin kızmasın sonra he..." ifadelerini kullandı.
DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?
Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı.