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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni imajıyla adeta bambaşka biri! 'Hep böyle kal' yorumları havada uçuştu

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı yeni imajıyla adeta bambaşka biri! Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğü gerekçesi ile eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı olarak 6,5 ayda 41 kilo verdi. Giden kilolar ve biten evlilik derken genç oyuncu şimdi de imajında yeniliğe gitti. İşte hayatındaki değişimlerle sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı'nın son hali...

09.03.2021 13:25 - Son Güncelleme: 09.03.2021 13:43
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni imajıyla adeta bambaşka biri! 'Hep böyle kal' yorumları havada uçuştu

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazındı genç oyuncu Damla Ersubaşı... 2018'de mide küçültme ameliyatı olmuş ve 6,5 ayda 41 kilo vermişti.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni imajıyla adeta bambaşka biri! 'Hep böyle kal' yorumları havada uçuştu

Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni imajıyla adeta bambaşka biri! 'Hep böyle kal' yorumları havada uçuştu

Hayatındaki değişimlerle magazin gündeminden düşmeyen Damla Ersubaşı, Instagram'dan yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Estetikle bambaşka bir görüntüye kavuşan ve oldukça zayıflayan Ersubaşı saçlarını kıvırcık yaptı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni imajıyla adeta bambaşka biri! 'Hep böyle kal' yorumları havada uçuştu

İşte Damla Ersubaşı'nın son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni imajıyla adeta bambaşka biri! 'Hep böyle kal' yorumları havada uçuştu

Damla Ersubaşı

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