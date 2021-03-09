Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni imajıyla adeta bambaşka biri! 'Hep böyle kal' yorumları havada uçuştu

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı yeni imajıyla adeta bambaşka biri! Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğü gerekçesi ile eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı olarak 6,5 ayda 41 kilo verdi. Giden kilolar ve biten evlilik derken genç oyuncu şimdi de imajında yeniliğe gitti. İşte hayatındaki değişimlerle sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı'nın son hali...

09.03.2021 13:25 - Son Güncelleme: 09.03.2021 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





