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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle küçük yaşta oyunculuğa adım atan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2016 yılında nikah masasın oturdu. Geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle gündeme gelen işletmeci Mustafa Can Keser ile Damla Ersubaşı, boşanma kararı aldı. Çiftin Zeynep Nisa ve Zehra adında iki çocukları var.

11.08.2020 14:36 - Son Güncelleme: 11.08.2020 14:36
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girdi.

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı...

Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise dört ay önce dünyaya geldi.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı...

Oyuncu Damla Ersubaşı, bir dönem 'ihanet' haberleriyle gündeme gelen eşinden boşanmaya karar verdiğini duyurdu.
Ünlü çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı...

Ersubaşı, boşanma dilekçesini Instagram hesabından paylaşarak yorumlara kapadı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı...

Ünlü oyuncu '2. Sayfa' programına bağlanarak ilişkisi hakkında şunları söylemişti:

"Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an 'boşandık' diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz."

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