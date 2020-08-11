Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor! İhanet haberleriyle gündem olmuşlardı...
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle küçük yaşta oyunculuğa adım atan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2016 yılında nikah masasın oturdu. Geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle gündeme gelen işletmeci Mustafa Can Keser ile Damla Ersubaşı, boşanma kararı aldı. Çiftin Zeynep Nisa ve Zehra adında iki çocukları var.
11.08.2020 14:36
- Son Güncelleme: 11.08.2020 14:36
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