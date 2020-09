Haberler Galeri Magazin Sihirli Annem'in Tuğçe'si 15 dakikada boşandı! Mustafa Can Keser eşi Damla Ersubaşı'na şiddet uyguladığını kabul etmişti...

2016 yılında nikah masasına oturan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, bugün görülen dava ile tek celsede boşandı. Darp ve ihanet iddialarıyla defalarca gündeme gelen Daha önce ihanet iddialarıyla gündeme gelen çift anlaşmalı olarak evliliklerine son verdi. 2017 yılında Mustafa Can Keser'in Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Mustafa Can Keser ve Damla Ersubaşı'nın 2 çocuğu bulunuyor.

