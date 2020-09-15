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Sihirli Annem'in Tuğçe'si 15 dakikada boşandı! Mustafa Can Keser eşi Damla Ersubaşı'na şiddet uyguladığını kabul etmişti...
Sihirli Annem'in Tuğçe'si 15 dakikada boşandı! Mustafa Can Keser eşi Damla Ersubaşı'na şiddet uyguladığını kabul etmişti...
2016 yılında nikah masasına oturan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, bugün görülen dava ile tek celsede boşandı. Darp ve ihanet iddialarıyla defalarca gündeme gelen Daha önce ihanet iddialarıyla gündeme gelen çift anlaşmalı olarak evliliklerine son verdi. 2017 yılında Mustafa Can Keser'in Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Mustafa Can Keser ve Damla Ersubaşı'nın 2 çocuğu bulunuyor.
15.09.2020 17:33
- Son Güncelleme: 15.09.2020 17:47
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi çocuk oyuncularından bir iyi bir ed kötü haber peş peşe... Geçtiğimiz günlerde dizide Ceren karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Güven'in nikahı magazin gündeminde yer almıştı. Bu kez de Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı gündeme geldi.
Sosyal medya hesabından boşanma kararı aldıklarını duyuran Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açmıştı.
Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti.
Keser, şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.
ŞİDDETE KARŞI KORUMA KARARI
Bunun ardından yeni hamle yapan Ersubaşı, eşi hakkında 2 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Çiftin boşanma davası bugün Aile mahkemesinde görüldü.