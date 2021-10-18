Sibel Can'la sahnede düet yapmıştı... ‘Murda’ lakaplı şarkıcı ‘uyuşturucuyu özendirmek’ suçundan gözaltına alındı!
Sibel Can'la sahnede düet yapmıştı... 'Murda' lakaplı şarkıcı 'uyuşturucuyu özendirmek' suçundan gözaltına alındı! Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen 'Murda' adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan (37) havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Geçtiğimiz haziran ayında Sibel Can, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserinin ikinci yarısında, Murda ile birlikte 'Aya' şarkısını söylemişti...
18.10.2021 09:55
- Son Güncelleme: 18.10.2021 10:11
Sibel Can'la sahnede düet yapmıştı... 'Murda' lakaplı şarkıcı 'uyuşturucuyu özendirmek' suçundan gözaltına alındı! Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen 'Murda' adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan (37) havalimanında gözaltına alındı.
Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.