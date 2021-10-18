Sibel Can’la sahnede düet yapmıştı... ‘Murda’ lakaplı şarkıcı ‘uyuşturucuyu özendirmek’ suçundan gözaltına alındı!

Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.