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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! Annesinin kopyası

Ünlü şarkıcı Sibel Can kariyeri ile adından söz ettirirken bir yanda da çocukları hakkında her şey çok konuşuluyor. Hakan Ural ile evliliğinden olan oğlu Engincan Ural dikkatleri üzerine topluyor. Urallar adından bir YouTube kanalları olmasına karşın Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ortalarda pek görünmüyor. Sibel Can'ın gözler önünde büyüyen ama daha sonra kabuğuna çekilen kızı Melisa Ural'ın son halini görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Çünkü neredeyse annesinin aynısı.

29.04.2019 15:36 - Son Güncelleme: 29.04.2019 15:45
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! Annesinin kopyası

Sahnelerin sevilen sesi Sibel Can aynı zamanda 3 çocuk annesi. Magazin dünyasının başarılı annelerinden biri olan Sibel Can'ın Hakan Ural ile olan evliliğinden Engin Can ve Melisa Ural, Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden Emir Aksüt adında 3 çocuğu bulunuyor.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! Annesinin kopyası

Oğulları ile sık sık görmeye alışkın olduğumuz Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın bu fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. Annesinin tıpa tıp aynısı olan Melisa Ural'ı görünce çok şaşıracaksınız.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! Annesinin kopyası

KIVILCIM URAL VE KAAN TANGÖZE

Seçkin Piriler ile evliyken Kıvılcım Ural ile aşk yaşamaya başlayan Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural'dan bir kızı dünyaya geldi.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! Annesinin kopyası

İşte Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin bebekleri İlayda…

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! Annesinin kopyası

HAKAN PEKER VE OĞLU

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