Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! Annesinin kopyası

Ünlü şarkıcı Sibel Can kariyeri ile adından söz ettirirken bir yanda da çocukları hakkında her şey çok konuşuluyor. Hakan Ural ile evliliğinden olan oğlu Engincan Ural dikkatleri üzerine topluyor. Urallar adından bir YouTube kanalları olmasına karşın Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ortalarda pek görünmüyor. Sibel Can'ın gözler önünde büyüyen ama daha sonra kabuğuna çekilen kızı Melisa Ural'ın son halini görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Çünkü neredeyse annesinin aynısı.

29.04.2019 15:36 - Son Güncelleme: 29.04.2019 15:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





