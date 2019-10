Sibel Can'ın Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kırmızı kimseye bu kadar yakışmamıştı...

Sibel Can Instagram'dan yaptığı paylaşımla günün çok konuşulan ünlüleri arasına girdi. 49 yaşındaki Sibel Can, bir süredir Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşlarında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Yıllara meydan okuyan Sibel Can'ın kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşım çok konuşulurken, memleketi de merak konusu oldu. Sizce Sibel Can nereli? İşte Sibel Can'dan olay yaratan poz ve herkesin merak ettiği ünlülerin memleketleri...

03.10.2019 17:30 - Son Güncelleme: 03.10.2019 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ