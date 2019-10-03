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Sibel Can'ın Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kırmızı kimseye bu kadar yakışmamıştı...

Sibel Can Instagram'dan yaptığı paylaşımla günün çok konuşulan ünlüleri arasına girdi. 49 yaşındaki Sibel Can, bir süredir Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşlarında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Yıllara meydan okuyan Sibel Can'ın kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşım çok konuşulurken, memleketi de merak konusu oldu. Sizce Sibel Can nereli? İşte Sibel Can'dan olay yaratan poz ve herkesin merak ettiği ünlülerin memleketleri...

03.10.2019 17:30 - Son Güncelleme: 03.10.2019 17:37
Sibel Can'ın Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kırmızı kimseye bu kadar yakışmamıştı...

Sibel Can Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. 49 yaşındaki ünlü şarkıcının kırmızı elbisesiyle verdiği bu poz günün çok konuşulanları arasına grd. Güzel gözleri ve yıllara meydan okuyan fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Sibel Can'ın memleketi de merak konusu oldu. İşte başta Sibel Can olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Sibel Can'ın Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kırmızı kimseye bu kadar yakışmamıştı...

Burak Özçivit - Gaziantep

Sibel Can'ın Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kırmızı kimseye bu kadar yakışmamıştı...

Müge Anlı - İstanbul - Aslen Yugoslavya göçmeni.

Sibel Can'ın Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kırmızı kimseye bu kadar yakışmamıştı...

Ulaş Tuna Astepe - İzmit

Sibel Can'ın Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kırmızı kimseye bu kadar yakışmamıştı...

Kenan İmirzalıoğlu - Ankara

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