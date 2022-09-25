Sibel Can'ın evinin kapısına öyle şeyler bıraktı ki... Düğün hazırlığındaki Sibel Can'a saplantılı hayran şoku: "Amacım taciz..."
Düğün hazırlığındaki Sibel Can'a saplantılı hayran şoku! Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın evine sık sık gelerek hediyeler bırakan saplantılı hayran tedirginliğe neden oldu. Olay 4 Şubat tarihinde Sibel Can'ın İstanbul Beykoz'da bulunan ikametinde meydana geldi. Ünlü şarkıcıya hayranlık duyan H.A., yanında getirdiği bir takım hediyeleri Sibel Can'ın kendisine teslim etmek istedi. Israrlı davranışları sonrası Sibel Can'ın şoförü tarafından ihbar edilen sağlantılı hayran H.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
25.09.2022 09:08 - Son Güncelleme: 25.09.2022 09:25
"AMACIM TACİZ DEĞİLDİ"
Düğün hazırlığındaki Sibel Can'a saplantılı hayran şoku! Sibel Can'ın evinin kapısına öyle şeyler bıraktı ki...
SAPLANTILI HAYRAN HEDİYELERLE EVİNE GELDİ
Şarkıcının ikametine kadar gelen genç adam hediyeleri Sibel Can'a vermek istedi ancak evde olmadığını öğrenince bırakmak istedi.
Saplantılı hayranın ısrarlı davranışlarına karşı Sibel Can'ın şoförü duruma müdahale etmeye çalıştı. H.A., hediyeleri bırakmaya devam edince şoför durumu emniyet güçlerine haber verdi.