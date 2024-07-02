Sibel Can'ın eski partneri Hakan Altun hakkında şoke eden gerçek! Babası meğer ünlü futbolcuymuş! Arap takma adıyla bilinen...

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Şarkılar Bizi Söyler programıyla gündeme gelen Hakan Altun'un özel hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. 51 yaşındaki müzmin bekar şarkıcının ailesiyle ilgili ortaya çıkan bir detay ise herkesi şaşırttı. Meğer Hakan Altun'un babası da kendisi gibi tanınan bir isimmiş.