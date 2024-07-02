Sibel Can'ın eski partneri Hakan Altun hakkında şoke eden gerçek! Babası meğer ünlü futbolcuymuş! Arap takma adıyla bilinen...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Altun, "Duyanlara Duymayanlara", "Ağlamak Yok Yüreğim" ve "Hani Bekleyecektin" gibi hit şarkılarıyla geniş kitlelerin gönlünde taht kurdu. Son dönemlerde Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'la birlikte sunduğu "Şarkılar Bizi Söyler" programının tekrar bölümleriyle yeniden gündeme gelen Altun, sanat kariyeri ve özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor.
Şarkılar Bizi Söyler programıyla gündeme gelen Hakan Altun'un özel hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. 51 yaşındaki müzmin bekar şarkıcının ailesiyle ilgili ortaya çıkan bir detay ise herkesi şaşırttı. Meğer Hakan Altun'un babası da kendisi gibi tanınan bir isimmiş.
Hayranları yalnızca sanatçının performansını değil, ailesini de merak ediyor. Özellikle babasıyla ilgili ortaya çıkan detaylar, takipçilerini şaşkına çevirdi.
Hakan Altun'un Babası Kimdir?
Hakan Altun'un babası, Hasan Altun, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden biri. Eski bir futbolcu olan Hasan Altun, "Arap Hasan" lakabıyla anılmaktadır ve aslen Siirtlidir.