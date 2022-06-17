Sibel Can'ın eşi Hakan Ural'dan bomba Acun Ilıcalı çıkışı! Canlı yayında bakın neler dedi: "Konuş de..."

"ÇOK VAR ÖYLE İNSAN"

Acun Ilıcalı hakkında, "Acun'a de ki 'açıkçası' kullanmadan konuş de, konuşamaz. Böyle kalır... Çok var öyle insan bu arada, görüyorum. 'Açıkçası'yı çıkar cımbızla, mesela bir cümle kurdu diyelim; 'Ben bugün açıkçası yarın geldim, gittim. İşte topu da aldım gittim.' Desen ki, şu 'açıkça'sını çıkarttım buradan. Sen yine aynı cümleleri kur. Ne fark edecek? Hiçbir şey... 'Açıkçası' dediğin şeyi söylememen gerekiyor."