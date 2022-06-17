Sibel Can'ın eşi Hakan Ural'dan bomba Acun Ilıcalı çıkışı! Canlı yayında bakın neler dedi: "Konuş de..."
Sibel Can'ın eşi Hakan Ural'dan bomba Acun Ilıcalı çıkışı! Canlı yayında Acun'a diksiyon dersi veren Hakan Ural, sözleri ile gündeme bomba gibi düştü. "Acun'a de ki, 'açıkçası' demeden konuş, konuşamaz, kalır!" diyen 54 yaşındaki Hakan Ural, 53 yaşındaki Acun Ilıcalı hakkında bakın neler söyledi...
"ACUN KONUŞAMAZ"
Sibel Can'ın eşi Hakan Ural'dan bomba Acun Ilıcalı çıkışı! Canlı yayında bakın neler dedi: "Konuş de..."
Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta" programında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.
"ÇOK VAR ÖYLE İNSAN"
Acun Ilıcalı hakkında, "Acun'a de ki 'açıkçası' kullanmadan konuş de, konuşamaz. Böyle kalır... Çok var öyle insan bu arada, görüyorum. 'Açıkçası'yı çıkar cımbızla, mesela bir cümle kurdu diyelim; 'Ben bugün açıkçası yarın geldim, gittim. İşte topu da aldım gittim.' Desen ki, şu 'açıkça'sını çıkarttım buradan. Sen yine aynı cümleleri kur. Ne fark edecek? Hiçbir şey... 'Açıkçası' dediğin şeyi söylememen gerekiyor."
Sosyal medya Hakan Ural'ın Acun Ilıcalı hakkındaki sözlerini konuşurken, dünden bugüne hafızalarda yer edinen ünlülerin kavgalarına gelin bir bakalım...