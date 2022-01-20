Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile görüntüleri ifşa olmuştu... Yemeğe çıkan sevgililer Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile görüntüleri ifşa olmuştu! Sevgilisi Sibel Can'la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen eski eşlerin pişti haberi günlerce konuşulacağa benziyor. Buket Aydın ve Sibel Can arasında git geller yaşayan Emir Sarıgül son olarak Sibel Can'ın konserinde görünmüştü. Kıyafeti ile eleştirilen Sibel Can'a o dönem 'Hamile mi?' yorumları bile yapılmıştı. Elde edilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta sevgililer bir restoranda buluştu. İkilinin gittiği restoranda Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş da vardı. Sarıgül le 11 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından Altınbaş, dostluklarının zamanla aşka evrildiğini söylediği Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile flört etmeye başlamıştı. Eski eşler pişti olunca bakın ne oldu.
20.01.2022 09:38
- Son Güncelleme: 20.01.2022 09:49
Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile görüntüleri ifşa olmuştu... Yemeğe çıkan sevgililer Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş ile fena pişti oldu.
11 yıllık evliliklerini Ekim 2019'da tek celsede bitirdiklerini tüm Türkiye'nin benden öğrendiği Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş cephesinde şok gelişme yaşandı.
Biliyorsunuz; boşanmalarının ardından Emir Sarıgül, spiker Buket Aydın'la, ardından da Sibel Can ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Fatoş Altınbaş da dostluklarının zamanla aşka evrildiğini söylediği Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile flört etmeye başlamıştı...