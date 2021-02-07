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Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunan Sibel Can'ın Beykoz'daki villası 1200 m2. geçtiğimiz yıllarda "Sahne dışındaki hayatımın tümü neredeyse evde geçer. Buradaki her detay benim ilgi alanım değil, özel merakım diyebilirim. Tertemiz pırıl pırıl ortamlarda kendimi iyi hissediyorum. Tabii canlı çiçekler de olmazsa olmazım evde. Beykoz'da yıllardır oturuyor olmam, bu evin doğa ile baş başa kalma imkanı sunmasından dolayı" diyen Sibel Can'ın evini görenler hayran kalıyor. İşte sesiyle mest eden usta sanatçı Sibel Can'ın evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

9 odası ve 7 banyosu bulunan üç katlı evinin kapılarını da Instyle Home dergisinin mayısı sayısı için açtı. 1200 m2 kullanım alanı olan evine kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu da ekleten Can, ev hayatını anlattı. "Sahne dışındaki hayatımın tümü ner

07.02.2021 09:39 - Son Güncelleme: 07.02.2021 09:48
Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

İÇİNDE YOK YOK!

Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı! 9 odası ve 7 banyosu bulunan 1200 m2 kullanım alanı olan 3 katlı evine geçtiğimiz yıllarda kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu da ekleten 50 yaşındaki Sibel Can, sahne almadığı zamanlarda tüm vaktini evinde geçiriyor.

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Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Geçtiğimiz haftalarda evinde çekildiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Sibel Can, güzelliğiyle sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte Sibel Can'ın evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

ARDA TURAN VE AİLESİNİN YENİ EVİ...

Kiracı olarak oturdukları Beykoz Çubuklu Vadi'de ev sahibi olan ve en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın alan Arda, yeni yuvaları için 5 milyon dolar ödemişti.

Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Turan Ailesi, pandeminin hemen başında satın aldıkları yuvalarına daha geçen ay taşınabilmiş! Çünkü Arda ile eşi Aslıhan Hanım, 2 dönüm bahçe içinde yer alan, 5 oda 3 salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştirtmiş!

Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Yeni yuvalarının dekorasyonunu ise ünlü iç mimar Hakan Ezer'e teslim etmişler. Ezer, Arda ve eşinin istekleri doğrultusunda resmen bir saray yavrusu yaratmış. Turan çiftinin yeni yuvasını henüz birkaç kişi görmüş ve onlar da anlata anlata bitiremiyor.