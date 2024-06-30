Sibel Can'ın Beykoz'daki 3 katlı evine bakın! Lüks villasında yok yok; 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, stüdyo! Tam tamına 1200 m²...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Beykoz'da bulunan muhteşem villasıyla bir kez daha gündeme geldi. 3 katlı ve 9 oda 7 banyodan oluşan ultra lüks ev, doğanın kalbinde gerçek bir huzur vahası sunuyor. Verdiği bir röportajda Beykoz'da uzun yıllardır yaşamasının sebebi olarak evin sunduğu doğa ile baş başa kalma imkanını gösteren Sibel Can, şehrin karmaşasından uzaklaşarak huzur bulduğu bu özel mekanı gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Villanın geniş bahçesi, yeşillikler içindeki konumu ve ferah tasarımıyla ünlü şarkıcıya adeta bir cennet köşesi sunuyor.
Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, yıllardır gözlerden uzak tuttuğu Beykoz'daki ihtişamlı villasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının 9 oda, 7 banyo ve sayısız özelliği barındıran bu görkemli evi, doğanın kalbinde lüks ve konforu bir araya getiriyor.
"Doğa İle Baş Başa Kalmak İçin"
Verdiği bir röportajda Beykoz'da uzun yıllardır yaşamasının sebebi olarak evin sunduğu doğa ile iç içe olma imkanını gösteren Sibel Can, şehrin kalabalığından ve stresinden uzaklaşarak huzur bulduğu bu özel mekanında adeta kendisini şımartıyor.
3 katlı ve geniş bir bahçe içerisinde konumlanan villanın özellikleri ise dudak uçuklatıyor. İşte Sibel Can'ın lüks ve konforlu yaşamından detaylar: