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Sibel Can'ın albüm pozları sosyal medyayı salladı! '25 yaşındaki kızın Melisa'ya benzemişsin'

Sibel Can yeni albüm için kamera karşısına geçti. Bir süredir albüm hazırlığında olan Sibel Can'ın verdiği pozlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Nedeni ise güzel şarkıcının albüm kapağı için verdiği pozlarda, 25 yaşındaki kızı Melisa'ya benzetilmesi... Güçlü sesi ile yıllardır sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Sibel Can'ın fotoğraflarında Photoshop'u fazla kaçırdığını söyleyen takipçileri, şarkıcının neredeyse kızıyla aynı yaşta göründüğünü vurguladı. Peki Sibel Can kaç yaşında?

11.08.2020 12:21 - Son Güncelleme: 11.08.2020 12:21
Sibel Can'ın albüm pozları sosyal medyayı salladı! '25 yaşındaki kızın Melisa'ya benzemişsin'

Sibel Can yeni albümü için kamera karşısına geçti. Uzun bir süredir albüm hazırlığında olan ünlü sanatçının verdiği pozlar sosyal medya gündeminde....

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Sibel Can'ın albüm pozları sosyal medyayı salladı! '25 yaşındaki kızın Melisa'ya benzemişsin'

Sesi kadar yıllara meydan okuyan güzelliği ile de adından sıkça söz ettiren Sibel Can, Instagram'dan yeni albüm kapağı için çekildiği fotoğrafları yayınladı.

Sibel Can'ın albüm pozları sosyal medyayı salladı! '25 yaşındaki kızın Melisa'ya benzemişsin'

Kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulan Sibel Can'ı bazı sosyal medya kullanıcıları, fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" gibi yorumlar yaptı.

Sibel Can'ın albüm pozları sosyal medyayı salladı! '25 yaşındaki kızın Melisa'ya benzemişsin'

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Sibel Can'ın albüm pozları sosyal medyayı salladı! '25 yaşındaki kızın Melisa'ya benzemişsin'

BUSE VAROL
25 Mart 1990

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