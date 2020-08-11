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Sibel Can'ın albüm pozları sosyal medyayı salladı! '25 yaşındaki kızın Melisa'ya benzemişsin'

Sibel Can yeni albüm için kamera karşısına geçti. Bir süredir albüm hazırlığında olan Sibel Can'ın verdiği pozlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Nedeni ise güzel şarkıcının albüm kapağı için verdiği pozlarda, 25 yaşındaki kızı Melisa'ya benzetilmesi... Güçlü sesi ile yıllardır sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Sibel Can'ın fotoğraflarında Photoshop'u fazla kaçırdığını söyleyen takipçileri, şarkıcının neredeyse kızıyla aynı yaşta göründüğünü vurguladı. Peki Sibel Can kaç yaşında?

11.08.2020 12:21 - Son Güncelleme: 11.08.2020 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





