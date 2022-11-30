Sibel Can'dan oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya'nın boşanma haberine sosyal medyadan yanıt! 1.5 aylık evlilikte ihanet mi var?

"KARŞINIZDA HEM ANNE HEM DE KAYINVALİDE DURUYOR"

Gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan düğünle ilgili Sibel Can geçtiğimiz günlerde, "Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim" dedi.