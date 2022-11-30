Sibel Can'dan oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya'nın boşanma haberine sosyal medyadan yanıt! 1.5 aylık evlilikte ihanet mi var?
Sibel Can oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya'dan gelen haberle kahroldu! 1.5 aylık evlilikte boşanma kararı geldi nedeni gündeme bomba gibi düştü. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. 10 Ekim'de ilk evladı olan Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can düğünde çılgınlar gibi eğlendi. "Karşınızda hem anne hem de kayınvalide duruyor" diyen Sibel Can'ın oğlunun ihanete uğradığı iddia edilmişti ancak konuyla ilgili ilk açıklama yine Sibel Can'dan geldi.
30.11.2022 13:23 - Son Güncelleme: 30.11.2022 13:28
Sibel Can oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya'dan gelen haberle kahroldu!ğu ileri sürülmüştü. 1.5 aylık evlilikte boşanma kararı alındığı iddiasının ardından Sibel Can'dan ilk açıklama geldi.
Sibel Can'ın 1.5 ay önce evlenen oğlu Engin Can Ural ile eşi Merve Ural, geçtiğimiz gece Bebek'teydi.
"KARŞINIZDA HEM ANNE HEM DE KAYINVALİDE DURUYOR"
Gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan düğünle ilgili Sibel Can geçtiğimiz günlerde, "Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim" dedi.