Sibel Can'dan genç kızlara taş çıkaracak pozlar! Siyah elbisesi ile sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Sibel Can Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devame diyor. Attığı her adım olay olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın yaşına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği sosyal medya gündeminden inmiyor. Son olarak siyah elbisesiyle çekildiği pozları Instagram hesabından paylaşan Sibel Can'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Sibel Can'dan genç kızlara taş çıkartan pozlar... Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir.





