Sibel Can ve kızı Melisa Ural sosyal medyayı salladı! İşte anne - kızın çok konuşulacak fotoğrafları...

Sibel Can bu evlilikten Melisa Ural ve Engin Can Ural adında iki çocuk dünyaya getirdi. Sibel Can'ın kızı Melisa şu an 25 yaşında, abisi Engin Can ise 27 yaşında. Ancak Hakan Ural'ın 2005 yılında evlendiği Ezgi Can Ural'dan da Gisella adında bir kızı bulunuyor.