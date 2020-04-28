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Sibel Can ve kızı Melisa Ural sosyal medyayı salladı! İşte anne - kızın çok konuşulacak fotoğrafları...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın büyük aşkını bilmeyen yok. Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması biraz erken oldu Sibel Can'ın... Güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. 28 Eylül 1988 yılında evlenen Hakan Ural ve Sibel Can'ın, Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocukları dünyaya geldi. Ancak çift, 1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. Magazin dünyasında birbiriyle en güzel anlaşan ünlü kardeşler olarak tanınan Engincan, Melisa, Emir ve Gisella, son günlerin en çok konuşulan ünlü çocukları arasında. Annesine benzerliği ile dikkat çeken Melisa Ural, sosyal medya hesabından takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

28.04.2020 19:55 - Son Güncelleme: 28.04.2020 20:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





