RAMAZAN İMSAKİYE
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Sibel Can ve kızı Melisa Ural sosyal medyayı salladı! İşte anne - kızın çok konuşulacak fotoğrafları...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın büyük aşkını bilmeyen yok. Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması biraz erken oldu Sibel Can'ın... Güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. 28 Eylül 1988 yılında evlenen Hakan Ural ve Sibel Can'ın, Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocukları dünyaya geldi. Ancak çift, 1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. Magazin dünyasında birbiriyle en güzel anlaşan ünlü kardeşler olarak tanınan Engincan, Melisa, Emir ve Gisella, son günlerin en çok konuşulan ünlü çocukları arasında. Annesine benzerliği ile dikkat çeken Melisa Ural, sosyal medya hesabından takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

28.04.2020 19:55 - Son Güncelleme: 28.04.2020 20:31
Sibel Can ve kızı Melisa Ural sosyal medyayı salladı! İşte anne - kızın çok konuşulacak fotoğrafları...

Henüz 14 yaşındayken dans etmeye başlayan sarı saçlı, mavi gözlü bebek gibi bir genç kız, hatta çocuktur Sibel Can... Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması belki de bu yüzden biraz erken oldu.

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Sibel Can ve kızı Melisa Ural sosyal medyayı salladı! İşte anne - kızın çok konuşulacak fotoğrafları...

Güzelliği ve dansı dillerden dile dolaşırken bir gece Nükhet Duru tarafından sahnede izlenen Sibel Can'ın keşfedilme hikayesi işte böyle başladı. Ünlü sanatçının Nükhet Duru'nun ardından Orhan Gencebay ile tanışması ise assolistliğe hızlı ve başarılı bir giriş yapmasına sebep oldu. Şöhret basamaklarını bir bir tırmanan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi.

Sibel Can ve kızı Melisa Ural sosyal medyayı salladı! İşte anne - kızın çok konuşulacak fotoğrafları...

Sibel Can bu evlilikten Melisa Ural ve Engin Can Ural adında iki çocuk dünyaya getirdi. Sibel Can'ın kızı Melisa şu an 25 yaşında, abisi Engin Can ise 27 yaşında. Ancak Hakan Ural'ın 2005 yılında evlendiği Ezgi Can Ural'dan da Gisella adında bir kızı bulunuyor.

Sibel Can ve kızı Melisa Ural sosyal medyayı salladı! İşte anne - kızın çok konuşulacak fotoğrafları...

Sibel Can - Hakan Ural evliliğinden dünyaya gelen Melisa, Instagram'dan takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Sibel Can, kızı Melisa ve oğlu Engincan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gençlik hali ile dikkat çeken Sibel Can'ın çocukluk fotoğrafını merak eden sosyal medya kullanıcıları gördükleri fotoğraflarla şoke oldu.

Sibel Can ve kızı Melisa Ural sosyal medyayı salladı! İşte anne - kızın çok konuşulacak fotoğrafları...

Sibel Can ve çocuklarının yıllar önceki halini görenler, ünlü isimlerin çocukluk halini de bir hayli merak etti.

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