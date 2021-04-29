RAMAZAN İMSAKİYE
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Sibel Can son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can bakın nasıl zayıflamış...

Sibel Can son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile yıllar sonra ekran karşısına çıkan Sibel Can Instagram'da adeta şov yapıyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Hakan Altun'un yoğun bakıma kaldırılması ile soluğu hastanede alan Sibel Can, kötü günlerin geride kalmasıyla renkli paylaşımlarına devam ediyor. 50 yaşındaki 3 çocuk annesi usta sanatçı değişimiyle dikkat çekiyor. Sesi kadar cilveli tavırlarıyla da 7'den 70'e herkesin tanıdığı ünlü sanatçı Sibel Can, son haliyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Peki Sibel Can nasıl kilo verdi? İşte detaylar...

29.04.2021 14:59 - Son Güncelleme: 29.04.2021 15:02
Sibel Can son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can bakın nasıl zayıflamış...

"KİM DER 3 ÇOCUK ANNESİ!"

Sibel Can son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can'ın kilo verme sırrı merak ediliyor. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile yıllar sonra ekranlara dönen Sibel Can, yalnızse kadife sesiyle değil güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can bakın nasıl zayıflamış...

50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Can, doğumdan sonra haliyle kilo aldı ancak her haliyle güzel olan Sibel Can, kendiyle barışık tavırlarıyla her daim güzelliğini konuşturdu.

Sibel Can son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can bakın nasıl zayıflamış...

Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, 4 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.

Sibel Can son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can bakın nasıl zayıflamış...

Bir süre önce '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can, üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştığı kilolarına böyle veda ettiği öğrenildi.

Sibel Can son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can bakın nasıl zayıflamış...

SİBEL CAN NASIL ZAYIFLADI?

Üç ayda 10 kilo veren ve hala zayıflamaya devam eden Sibel Can'ın haftada dört gün yaşam koçunun hazırladığı yemekleri yiyerek, bir saat yürüyüş yapıp ve yüzme ile zayıfladığı öğrenildi.