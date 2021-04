Sibel Can son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can bakın nasıl zayıflamış...

Sibel Can son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile yıllar sonra ekran karşısına çıkan Sibel Can Instagram'da adeta şov yapıyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Hakan Altun'un yoğun bakıma kaldırılması ile soluğu hastanede alan Sibel Can, kötü günlerin geride kalmasıyla renkli paylaşımlarına devam ediyor. 50 yaşındaki 3 çocuk annesi usta sanatçı değişimiyle dikkat çekiyor. Sesi kadar cilveli tavırlarıyla da 7'den 70'e herkesin tanıdığı ünlü sanatçı Sibel Can, son haliyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Peki Sibel Can nasıl kilo verdi? İşte detaylar...