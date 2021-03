Sibel Can son haliyle sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can bakın nasıl zayıflamış...

50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Can, doğumdan sonra haliyle kilo aldı ancak her haliyle güzel olan Sibel Can, kendiyle barışık tavırlarıyla her daim güzelliğini konuşturdu. Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, 4 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.