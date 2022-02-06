Sibel Can sevgilisi Emir Sarıgül'ü kapmıştı... Dekoltesiyle gündeme gelen Buket Aydın bu kez tanınmaz halde! "Abarttı da abarttı"
Sibel Can, sevgilisi Emir Sarıgül'ü kapmıştı... Dekoltesiyle gündeme gelen Buket Aydın bu kez tanınmaz halde! Uzatmalı sevgilisi Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la aşk yaşamasına bozulan Aydın, "Benim için konu kapanmıştır, yalnızca işimle gündeme gelmek istiyorum" sözleriyle hafızalara kazındı ancak durum pek de öyle olmadı. Son dönemde tercih ettiği elbiseler ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Aydın, son olarak ticarete atılmıştı. Buket Aydın bu sefer de lens taktı ve filtreyle görüntüsünü değiştirdi. Buket Aydın'ı görenler tanıyamadı, sosyal medyada ünlü isme "Abarttı da abarttı" yorumları yapıldı.
06.02.2022 12:17
- Son Güncelleme: 06.02.2022 12:17
"ABARTTI DA ABARTTI"
Sibel Can sevgilisi Emir Sarıgül'ü kapmıştı... Dekoltesiyle sık sık gündeme gelen Buket Aydın bu kez tanınmaz halde!
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sunucu Buket Aydın, Instagram paylaşımları ile sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
Boşandıktan sonra Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın değişimiyle gündeme geldi. Son olarak ticarete atılan Aydın gözlerine lens taktı. Ancak çektiği fotoğrafı o kadar çok filtreledi ki Aydın'ı görenler tanıyamadı.