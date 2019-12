Sibel Can servetine servet katıyor! İşte ünlülerin 2020 yılbaşı konser ücretleri...

Sibel Can'ın 2020 konser takvimi şimdiden belli oldu. Ünlü şarkıcı Sibel Can 31 Aralık gecesi çıkacağı sahneden 500 bin lira kazanacak ve şimdiden belli olan konserlerinden yaz sonunda toplam 4 milyon 550 bin lira kazanmış olacak. Yeni yıl gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak olan Sibel Can, 500 bin TL kazanacak. Şarkıcının 2020 yaz konserleri takvimi de şimdiden belli oldu. Sibel Can, hazirandan ağustosa kadar 25 konser verecek. Bunların 17'si Kıbrıs'ta, 8'i Almanya, Hollanda, Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde. Sibel Can yeni yılda zamlı tarife uygulayacak. Kıbrıs fiyatı; 150 bin lira. Toplamda 2 milyon 550 bin lira alacak. Avrupa turnesi ise daha pahalı. Bir konseri 40 bin Euro (yaklaşık 250 bin lira). Sibel Can yaz sonunda toplam 4 milyon 550 bin lira kazanmış olacak.