Sibel Can 'photoshop'u abarttı dillere fena düştü! İki halini de paylaştı ortalık yıkıldı farkı görenler: "Ne yaptın Sibel Hanım"
Sibel Can 'photoshop'u abarttı dillere fena düştü! İki halini de paylaştı ortalık yıkıldı farkı görenler, "Ne yaptın Sibel Hanım" , "Biraz fazla oynamışsın" yorumları yaptı. 52 yaşındaki üç çocuk annesi Sibel Can Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Daha önce de birçok kez fotoğraflarına photoshop uyguladığı yönünde haberleri çıkan Sibel Can yine adından söz ettirdi. Mor elbisesi ile sahneye çıkan Sibel Can'ın paylaştığı karelerde birbirinden farklı görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. İşte çok konuşulan o kareler...
08.09.2022 15:49 - Son Güncelleme: 08.09.2022 15:55
"NE YAPTIN SİBEL HANIM"
Sibel Can 'photoshop'u abarttı dillere fena düştü! İki halini de paylaştı ortalık yıkıldı farkı görenler, "Ne yaptın Sibel Hanım" yorumları yaptı.
17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Ünlü ismin çocukları da en az kendisi kadar ünlü.
Sosyal medyayı aktif kullanan Sibel Can Instagram'dan paylaştığı son karelerle gündeme bomba gibi düştü.
Sibel Can'ın photoshop kullanarak kendini incelttiği iddia edilen bu kareler yorum yağmuruna tutuldu.