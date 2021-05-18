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Sibel Can photoshop dozunu tutturamadı 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumları havada uçuştu! '36 bedene kavuştum' demişti...

Sibel Can photoshop dozunu tutturamadı 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Şarkılar Bizi Söyler programıyla yıllar sonra yeniden ekranlarda boy gösteren 3 çocuk annesi şarkıcı Sibel Can, programının son bölümünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Sibel Can Instagram paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Güçlü sesi ve güzelliği ile kendisine hayran bırakan Sibel Can'ın arka arkaya paylaştığı fotoğraflarda uygulanan photoshop farkı dikkatlerden kaçmadı. Kimi takipçileri 'Her haliyle güzel, kiloluyken bile güzeldi' derken kimileri ise, 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumlarıyla ti'ye aldı.

18.05.2021 17:53 - Son Güncelleme: 18.05.2021 17:57
Sibel Can photoshop dozunu tutturamadı 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumları havada uçuştu! '36 bedene kavuştum' demişti...

Sibel Can photoshop dozunu tutturamayınca olanlar oldu. Şarkılar Bizi Söyler programından kareler paylaşan 50 yaşındaki Sibel Can'ın fotoğraflarında uygulanan pthotoshop dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can photoshop dozunu tutturamadı 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumları havada uçuştu! '36 bedene kavuştum' demişti...

Fotoğraflarda ugulanan photoshop dozları aynı olmayınca ünlü isim bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı.

Sibel Can photoshop dozunu tutturamadı 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumları havada uçuştu! '36 bedene kavuştum' demişti...

ESKİSİNDEN DAHA GENÇ!

Kimileri 3 çocuk annesinin kilolu haliyle bile güzel olduğunu savundu. Daha önce, '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can'ın kilo verme sırrı merak ediliyor.

Sibel Can photoshop dozunu tutturamadı 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumları havada uçuştu! '36 bedene kavuştum' demişti...

50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Can, doğumdan sonra haliyle kilo aldı ancak her haliyle güzel olan Sibel Can, kendiyle barışık tavırlarıyla her daim güzelliğini konuşturdu. Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, 4 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.

Sibel Can photoshop dozunu tutturamadı 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumları havada uçuştu! '36 bedene kavuştum' demişti...

Bir süre önce '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can, üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştığı kilolarına böyle veda ettiği öğrenildi.