Sibel Can photoshop dozunu tutturamadı 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumları havada uçuştu! '36 bedene kavuştum' demişti...

Sibel Can photoshop dozunu tutturamadı 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Şarkılar Bizi Söyler programıyla yıllar sonra yeniden ekranlarda boy gösteren 3 çocuk annesi şarkıcı Sibel Can, programının son bölümünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Sibel Can Instagram paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Güçlü sesi ve güzelliği ile kendisine hayran bırakan Sibel Can'ın arka arkaya paylaştığı fotoğraflarda uygulanan photoshop farkı dikkatlerden kaçmadı. Kimi takipçileri 'Her haliyle güzel, kiloluyken bile güzeldi' derken kimileri ise, 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumlarıyla ti'ye aldı.