Sibel Can ile Hakan Ural'ın taze gelini Merve Kaya bakın ne iş yapıyor! Duyunca çok şaşıracaksınız! Engincan Ural'ın biricik eşi meğer o işte çalışıyormuş...
Sibel Can ile Hakan Ural'un oğlu Engincan Ural geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünleri günlerce konuşulurken Sibel Can ve Hakan Ural'ın gelini hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya ne iş yapıyor? Nereli, kaç yaşında, ailesi kim? Duyunca çok şaşıracaksınız...
13.11.2022 16:58 - Son Güncelleme: 13.11.2022 16:58
Hakan Ural ve Sibel Can 1988 - 1999 yılları arasında evli kalmıştı. Ural, Sibel Can ile yaptığı evlilikle ilgili, '' Sibel'le evliyken Engincan 6-7 yaşlarındaydı, Melisa da 5 yaşındaydı. Ayrıldık, kısmet. Fakat 40'ımızdan sonra, ikinci evliliğimizde şimdilik muvaffak olduğumuz görülüyor.'' demişti.
Şimdilerde 30 yaşında olan Engincan Ural geçtiğimiz Ekim ayında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikah masasına oturdu.
Engincan Ural'ın nikâh şahitleri arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya'ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural'a "İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat" sözleriyle takıldı.