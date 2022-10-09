Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural evlendi! İlk paylaşım görümce Melisa Ural’dan! Dantelli transparan gelinlik çok konuşuldu
11 yıl aynı yastığa baş koyan Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı oldu. 1999 yılında yollarını ayıran ikilinin oğulları Engincan Ural, bu akşam uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile evlendi. Düğünden ilk paylaşım ise Melisa Ural'dan geldi. Kaya'nın gelinliği çok konuşulurken Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt de dikkat çeken bir kare yayınladı. Kayınvalide olan Sibel Can'ın yeşil tarzı da dikkat çekti. İşte detaylar...
09.10.2022 20:31 - Son Güncelleme: 09.10.2022 20:36
Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, Nükhet Duru'nun kendisini keşfetmesiyle şöhret hayatıyla tanıştı.
Adı ve güzelliği dilden dile dolaşan Sibel Can, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu.
Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturan çiftin, bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
Yaşadıkları aşkla bir döneme damga vuran Sibel Can ile Hakan Ural, bugün ise oğulları Engincan Ural ile gündem oldu.