RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural aşkın doruklarında! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tatile çıktı güzelliğiyle mest etti

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural aşkın doruklarında! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tatile çıktı güzelliğiyle mest etti

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural aşkın doruklarında! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tatile çıkan Melisa, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi Sibel Can. İlk çocukları Engincan Ural'ı 1992 yılında, ikinci çocukları Melisa'yı ise 1994 yılında kucağına aldı ünlü çift. 1999 yılında yollarını ayıran ve başka evlilikler yapan Sibel Can ile Hakan Ural'ın çocukları sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden... Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Melisa Ural Instagram'dan sevgilisi ile aşk paylaşımı yaptı. Güzelliği ile dikkat çeken Melisa kısa sürede gündem oldu.

10.04.2022 16:32 - Son Güncelleme: 10.04.2022 17:00
Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural aşkın doruklarında! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatile çıktı güzelliğiyle mest etti

MELİSA AŞKIN DORUKLARINDA

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural aşkın doruklarında! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tatile çıktı güzelliğiyle mest etti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural aşkın doruklarında! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatile çıktı güzelliğiyle mest etti

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural aşkın doruklarında! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tatile çıktı güzelliğiyle mest etti

Sevgilisi Alaattin ile tatile çıkan Melisa'nın bu paylaşımını gören hayran kaldı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural aşkın doruklarında! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatile çıktı güzelliğiyle mest etti

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu kare ile gündeme gelen Melisa Ural'a anne ve babasından yorum geldi. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Melisa'ya sevgilisinin annesinden gelen yorum da dikkat çekti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural aşkın doruklarında! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatile çıktı güzelliğiyle mest etti

Ceyda Kadayıfçıoğlu daha önce oğlu Hülya Avşar'ın kızı Zehra ile aşk yaşarken de bu görüntü ile gündeme gelmişti.

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