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Haberler Magazin Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa'yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa'yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa'yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı... 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi Sibel Can. İlk çocukları Engincan Ural'ı 1992 yılında, ikinci çocukları Melisa'yı ise 1994 yılında kucağına aldı ünlü çift. 1999 yılında yollarını ayıran ve başka evlilikler yapan Sibel Can ile Hakan Ural'ın çocukları sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden... Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Melisa Ural'ın arkadaşları ile paylaştığı fotoğrafta güzelliği dikkat çekerken, yorum yapan isimler arasında yer alan Ceyda Kadayıfçıoğlu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

18.03.2022 09:50 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:53
Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa’yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı

KAYINVALİDE TAKİPTE

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa'yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı...

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Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa’yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa’yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı

Asilliği ve güzelliği ile hayran bırakan Melisa'ya anne ve babasından yorum geldi. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Melisa'ya sevgilisinin annesinden gelen bu yorum da dikkat çekti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa’yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı

Ceyda Kadayıfçıoğlu daha önce oğlu Hülya Avşar'ın kızı Zehra ile aşk yaşarken de bu görüntü ile gündeme gelmişti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa’yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı

İşte Melisa'nın müstakbel kayınvalidesi...

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