Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa'yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa'yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı... 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi Sibel Can. İlk çocukları Engincan Ural'ı 1992 yılında, ikinci çocukları Melisa'yı ise 1994 yılında kucağına aldı ünlü çift. 1999 yılında yollarını ayıran ve başka evlilikler yapan Sibel Can ile Hakan Ural'ın çocukları sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden... Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Melisa Ural'ın arkadaşları ile paylaştığı fotoğrafta güzelliği dikkat çekerken, yorum yapan isimler arasında yer alan Ceyda Kadayıfçıoğlu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
18.03.2022 09:50 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:53
KAYINVALİDE TAKİPTE
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa'yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı...
Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.
Ceyda Kadayıfçıoğlu daha önce oğlu Hülya Avşar'ın kızı Zehra ile aşk yaşarken de bu görüntü ile gündeme gelmişti.