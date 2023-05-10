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Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra yeniden! Gözden uzak duruyorlar ama kaçmaz! Böyle görüntülendiler

Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, temmuz ayında Bodrum tatilinde yakayı ele vermişti. Torba'da görüntülenen ünlü çift o görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Sahnelerin aranan yüzü Sibel Can aylar sonra Emir Sarıgül'le bir kez daha görüntülendi. Gözlerden uzak durmaya çalışan çift kaçmaya çalışsa da olmadı.

10.05.2023 08:36 - Son Güncelleme: 10.05.2023 08:36
Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra yeniden! Gözden uzak duruyorlar ama kaçmaz! Böyle görüntülendiler

Güzelliği, sesi ve dans şovu ile yıllardır sahnelerin aranılan isimlerinden olan Sibel Can son olarak Emir Sarıgül ile yaşadığı aşk haberleriyle gündem olmuştu.

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Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra yeniden! Gözden uzak duruyorlar ama kaçmaz! Böyle görüntülendiler

Daha önce adı spiker Buket Aydın ile anılan Emir Sarıgül, adeta Sibel Can ile Buket Aydın arasında mekik dokudu ve aşk üçgeninin galibi Sibel Can oldu.

Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra yeniden! Gözden uzak duruyorlar ama kaçmaz! Böyle görüntülendiler

Sibel Can ile Emir Sarıgül, bir küs bir barışık ilişkilerine devam ediyor.

Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra yeniden! Gözden uzak duruyorlar ama kaçmaz! Böyle görüntülendiler

Yaklaşık 2 yıl önce Bodrum'da lüks bir teknede tatil yaparken görüntülenen ikili, önceki akşam Çubuklu'da ortaya çıktı.

Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra yeniden! Gözden uzak duruyorlar ama kaçmaz! Böyle görüntülendiler

Masanın başında bir garson bekleten ve etraftan görüntü alınmasını istemeyen Sarıgül, tüm çabalarına rağmen kaçamadı.

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