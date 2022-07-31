Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı ilk yorum kızı Melisa'dan! Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuştu
Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı yorumlar peş peşe geldi! Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuş, magazin gündeminde günlerce o anlar konuşulmuştu... Bodrum'da konser veren şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenleri şarkılarıyla coşturdu. Sahne kıyafeti ile de dikkatleri üzerine çeken Sibel Can'ın Instagram'dan paylaştığı karelere yorum ve beğeni yağdı. Peş peşe gelen o karelere ilk yorum ise Sibel Can'ın kızı Melisa'dan geldi.
31.07.2022 11:33 - Son Güncelleme: 31.07.2022 11:42
MELİSA ANNESİNİN SIKI TAKİPÇİSİ
Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı ilk yorum kızı Melisa'dan! Aşk yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuştu, Sibel bir kez daha gündemde.
Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde kameralara takıldı.