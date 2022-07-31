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Haberler Magazin Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı ilk yorum kızı Melisa'dan! Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuştu

Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı ilk yorum kızı Melisa'dan! Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuştu

Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı yorumlar peş peşe geldi! Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuş, magazin gündeminde günlerce o anlar konuşulmuştu... Bodrum'da konser veren şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenleri şarkılarıyla coşturdu. Sahne kıyafeti ile de dikkatleri üzerine çeken Sibel Can'ın Instagram'dan paylaştığı karelere yorum ve beğeni yağdı. Peş peşe gelen o karelere ilk yorum ise Sibel Can'ın kızı Melisa'dan geldi.

31.07.2022 11:33 - Son Güncelleme: 31.07.2022 11:42
Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuştu

MELİSA ANNESİNİN SIKI TAKİPÇİSİ

Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı ilk yorum kızı Melisa'dan! Aşk yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuştu, Sibel bir kez daha gündemde.

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Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuştu

Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde kameralara takıldı.

Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuştu

Sibel Can ile İş insanı Emir Sarıgül, Bodrum Torba'da arkadaş grubuyla sohbet etti.

Sarıgül bir ara cep telefonundan gündemdeki son siyasi gelişmeleri takip etti.

Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuştu

Sibel Can'ın sohbet sırasında oldukça keyifli olduğu görüldü. İkili ilerleyen saatlerde beraber uzaklaştı.

Sibel Can göğüs dekolteli elbisesiyle sahnede salındı ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile Bodrum kaçamağından görüntüler ifşa olmuştu

Öte yandan Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran sunucu Buket Aydın cephesinde yeni bir aşk bir iddiası gündeme geldi. Ünlü sunucu, Bodrum Türkbükü'nde iş insanı Muhsin Bayrak ile Miam adlı restoranda yemek yedi.

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