Sibel Can, eski kocası Hakan Ural ve oğlu Engincan'ı çok kızdıracak! Gelini için milyon liralık takıyı gözden çıkarmıştı! “Yok artık!”

Sibel Can'ın en büyük oğlu Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti. Eski eşi Hakan Ural ile çocukları için biraraya gelen ünlü şarkıcı düğünde kıyafeti ve dansı ile gündem olmuştu. Son hareketi sosyal medyayı salladı. DÜğünden sonra programa çıkan Sibel Can'daki o detaya dikkat edenler şoke oldu. 'Hakan Ural ve oğlu Engincan'ı çok kızdıracak!' yorumları geldi.