Sibel Can Emir Sarıgül ile aşk mı yaşıyor? Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'ın yasak aşk paniği!

Sibel Can ile Emir Sarıgül hakkında çıkan aşk dedikoduları geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkes Sibel Can - Emir Sarıgül aşkının dığruluğunu merak ederken Beykoz Konakları'nda oturan ve önceki gece Suadiye'de bir apartmanın açık otoparkında bir erkek ve bir kadınla buluşan Sibel Can, karşısında gazetecileri görünce panik oldu. Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı doğru mu? İşte herkesin merak ettiği ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

10 Ocak 2019 Perşembe, 09:39:31 Güncelleme: 10:04:42
Sibel Can Emir Sarıgül ile aşk mı yaşıyor? Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'ın yasak aşk paniği!

Sibel Can Emir Sarıgül ile aşk mı yaşıyor? Geçtiğimiz akşam otoparkta buluştuğu kişiler kimlerdi? İşte Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiası hakkında yeni gelişme...

Sibel Can Emir Sarıgül ile aşk mı yaşıyor? Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'ın yasak aşk paniği!

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

Sibel Can Emir Sarıgül ile aşk mı yaşıyor? Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'ın yasak aşk paniği!

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

Sibel Can Emir Sarıgül ile aşk mı yaşıyor? Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'ın yasak aşk paniği!

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

Sibel Can Emir Sarıgül ile aşk mı yaşıyor? Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'ın yasak aşk paniği!
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