Sibel Can Emir Sarıgül ile aşk mı yaşıyor? Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'ın yasak aşk paniği!

Sibel Can ile Emir Sarıgül hakkında çıkan aşk dedikoduları geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkes Sibel Can - Emir Sarıgül aşkının dığruluğunu merak ederken Beykoz Konakları'nda oturan ve önceki gece Suadiye'de bir apartmanın açık otoparkında bir erkek ve bir kadınla buluşan Sibel Can, karşısında gazetecileri görünce panik oldu. Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı doğru mu? İşte herkesin merak ettiği ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

