RAMAZAN İMSAKİYE
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Show TV Çukur’dan sonra o dizininde fişini çekti! Final tarihi resmen açıklandı! Seyirciler şokta! Artık tarihe karışıyor…

Peş peşe açıklandı! Seyirciler şokta! Artık tarihe karışıyor… Bu sene televizyon ekranlarında izleyiciler dizilere sanki doydu. Ancak buna karşın ekranlarda izleyicisi ile buluşmakta olan dizilerde kesintisiz olarak farklılıklar yapılıyor ve bir dizi yayın yaşamına son verirken bir yeni dizi ekranlarda izleyicisi ile buluşmaya başlıyor. Dizi bolluğunun yaşandığı son yarıyıllarda kanallar da yayınladıkları dizilerle alakalı aldıkları kararlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Show TV ekranlarında bu yıl izleyicisi ile buluşan birçok dizi yakın tarihlerde final yaparak izleyicilerin dikkatini çekti. Final kararı alan dizilerin arasında Show TV ekranlarından bir yenisi daha eklendi.

06.05.2021 10:49 - Son Güncelleme: 06.05.2021 10:49
Show TV Çukur’dan sonra o dizininde fişini çekti! Final tarihi resmen açıklandı! Seyirciler şokta! Artık tarihe karışıyor…

Show TV dizilerin fişini tek tek çekmeye başladı. 4 Sezondur sıkı bir izleyici kitlesine sahip olan Çukur Dizisinden sonra bakın hangi dizilerin fişini çekmeye hazırlanıyor.

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Show TV Çukur’dan sonra o dizininde fişini çekti! Final tarihi resmen açıklandı! Seyirciler şokta! Artık tarihe karışıyor…

Yaz sezonu yaklaşıyor ve artık kanallar da yaz sezonuna hazırlık yapmaya başladı. Yaz sezonunda hangi dizilerin ekranlarda yer alacağı, bu süreçte kanalların nasıl bir dizi rekabeti içine gireceği merakla beklenirken, en büyük revizyonlardan birini Show TV kanalı sergiledi.

Show TV Çukur’dan sonra o dizininde fişini çekti! Final tarihi resmen açıklandı! Seyirciler şokta! Artık tarihe karışıyor…

Show TV ekranlarında bu yıl birçok dizi final kararıyla izleyicisini üzdü. Geçtiğimiz haftalarda Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Arıza dizisi, Ramo dizisi gibi diziler final yaparak ekranlara veda etmişti.

Show TV Çukur’dan sonra o dizininde fişini çekti! Final tarihi resmen açıklandı! Seyirciler şokta! Artık tarihe karışıyor…

Öte yandan kanalın amiral gemilerinden olan fenomen dizi Çukur'un da bu ay içinde final yapacağı biliniyor. Öte yandan dizinin bir başka başarılı dizisi Kuzey Yıldızı da final yaparak yakında ekranlara veda edecek.

Show TV Çukur’dan sonra o dizininde fişini çekti! Final tarihi resmen açıklandı! Seyirciler şokta! Artık tarihe karışıyor…

Arıza, Ramo, Çukur, Kuzey Yıldızı ve Şimdi De O Dizi…

Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmakta olan ve yakın zamanda ekranlara veda edecek olan bu dizilere bir yenisi daha eklendi. Çukur ve Kuzey Yıldızı dizilerinin final kararı izleyicilerini bir hayli üzmüştü.