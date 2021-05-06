Show TV Çukur’dan sonra o dizininde fişini çekti! Final tarihi resmen açıklandı! Seyirciler şokta! Artık tarihe karışıyor…

Peş peşe açıklandı! Seyirciler şokta! Artık tarihe karışıyor… Bu sene televizyon ekranlarında izleyiciler dizilere sanki doydu. Ancak buna karşın ekranlarda izleyicisi ile buluşmakta olan dizilerde kesintisiz olarak farklılıklar yapılıyor ve bir dizi yayın yaşamına son verirken bir yeni dizi ekranlarda izleyicisi ile buluşmaya başlıyor. Dizi bolluğunun yaşandığı son yarıyıllarda kanallar da yayınladıkları dizilerle alakalı aldıkları kararlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Show TV ekranlarında bu yıl izleyicisi ile buluşan birçok dizi yakın tarihlerde final yaparak izleyicilerin dikkatini çekti. Final kararı alan dizilerin arasında Show TV ekranlarından bir yenisi daha eklendi.

06.05.2021 10:49 - Son Güncelleme: 06.05.2021 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





